شكرا لقرائتكم خبر عن حملات استرداد «حق الدولة» تواصل إزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت حملات الإزالة ضمن الموجة الـ ١٦ لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية فى عدد من المحافظات، الإثنين.

فى القليوبية، شهد المحافظ عبدالحميد الهجان حملة مكبرة لتنفيذ إزالة عدد كبير من المبانى المخالفة بمنطقة أرض البنك على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق حى شرق شبرا الخيمة، حيث قرر المحافظ إحالة مسؤولى ومهندسى التنظيم للتحقيق الفورى لعدم تحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ التصدى بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية، مشددًا على مسؤولى الإدارات الهندسية بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية برصد وإزالة المخالفات فى المهد.

وفى دمياط، تمكنت حملة من إزالة ٣٧ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى «جسور النيل»، وذلك بمساحة ٣٠٥٠ مترا مربعا بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

وأوضحت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل أنه يتم بذل جهود كبيرة فى التعامل مع ذلك الملف للتصدى للتعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واسترداد حق الشعب، لافتة إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية نجحت فى إزالة ٨٠١ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراض زراعية، وكذلك حالات بناء مخالف ومنشآت ذات خطورة داهمة، وذلك منذ بدء الموجة الـ 16، فضلًا عن تلقى ١٠٨ طلبات تصالح فى مخالفات البناء.

وفى الأقصر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة من تنفيذ ٣٦ قرار إزالة تعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى أسوان، تابع المحافظ أشرف عطية حملات الإزالة داخل نطاق دائرة مركز إدفو، والتى نجحت فى إزالة تعديات عبارة عن مبان على أراض زراعية بقرية الحجز بحرى، وذلك بمساحة 4865 مترا مربعا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إزالة حالة تعدٍّ فورى بقرية الدقاديق التابعة للوحدة المحلية لقرية الكلح شرق بمساحة إجمالية وصلت لنحو 40 ألف متر مربع.

وفى المنيا، شهد المحافظ أسامة القاضى حملة لبدء استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوى الغربى بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث تم استرداد 1000 فدان وجار استرداد بقية المساحة، تمهيدًا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء فى زراعة الغابات الشجرية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وفى السويس، قام حى فيصل بحملة لتنفيذ ٥٧ قرار إزالة لحالات تعدٍّ على منافع عامة وأسوار وحدائق عشوائية بمدينة المستقبل بنطاق حى فيصل بمساحة تصل لـ٢٥٠٠ متر مربع.

وفى بنى سويف، أعلن المحافظ محمد هانى غنيم إزالة 22 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 477 حالة منذ بدء الموجة الـ 16. وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

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وفى الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب إزالة ٢٨ حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بمساحة ٣٢ فدانا و٦ قراريط و١٢ سهما بمراكز أبوحماد وبلبيس والحسينية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أنه تمت إزالة ١٠ حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بمساحة ٣ أفدنة و١٣ قيراطا و١٢ سهما بمركز أبوحماد، وإزالة ١٧ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ٢٣ فدانا و١٧ قيراطا بمركز الحسينية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ بمساحة ٥ أفدنة بمركز بلبيس، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.

وفى البحيرة، قال المحافظ هشام آمنة إنه تم تنفيذ 6 إزالات فورية لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى مركزى دمنهور وأبوحمص لقطع أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 1523 مترًا مربعًا ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية.

وفى الإسماعيلية، أعلن كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، تنفيذ حملة لإزالة ٢٦ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وتمت إزالة ١٨ حالة تعد على مساحة إجمالية قدرها ٤٨٦٣ مترا مربعا، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض ومحال من الطوب الأبيض و«تند» حديدية وزراعات فى حرم الرى، وإزالة حالة تعد على مساحة ٤ أفدنة من أراضى ولاية الثروة السمكية عبارة عن زراعات موسمية، وحالة تعد على مساحة ٢ فدان و٩ قراريط و٣ أسهم ولاية وزارة الآثار.