شكرا لقرائتكم خبر عن «فينيسيا الشرق».. محافظ جنوب سيناء يتفقد ممشى «أهل مصر» قبل افتتاحه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة لتفقد مشروع ممشى أهل مصر، الاثنين، ليكون متنفسا لأهالي طور سيناء، وقال إن مشروع الممشى سيكون بمثابة «فينيسيا جديدة لاهالي طور سيناء».

وتابع «فودة» المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء، في إطار تفقد المشروعات الجارية، رفقة اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الشركات القائمة بالتنفيذ.

وتفقد المحافظ اللمسات الأخيرة لممشي اهل مصر، معلنا افتتاحه، الاربعاء، حتي يستطيع المواطنون التمتع والتنزة به خلال فترة عيد الاضحي المبارك، ويعتبر صرحا رائعا بطول 2 كم، تمت إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات نظافة.

ووجه المحافظ بإقامة حفل مسائي لاهالي المدينة، الخميس، ليلة عيد الأضحي، للاحتفال بافتتاح الممشى مع مواطني طور سيناء. ووجه باقامة عدد من الاستراحات والمظلات، منوها بأن المكان بقعة رائعه على شواطئ المدينة يطلق عليه المواطنون «فينيسيا الشرق».

وتفقد المحافظ اهم المشروعات التي أوشكت على الانتهاء كمرحلة اولي بمدينة الطور، وشملت اعادة رصف بعض الطرق، وتطوير كورنيش المدينة بطول 3 كيلومتر.

وتشمل المشروعات انشاء كورنيش حضاري، يضم برجولة ضخمة و10 شاليهات تستخدم لليوم الواحد واماكن خضراء وملاعب شاطئية لكرة القدم والطائرة.

وأكد المحافظ الانتهاء من انشاء 5 مساجد بالمدينة، وجاري العمل في انشاء مأذنتين للمسجد باول شارع المنشية، مضيفاً ان اعمال التطوير تجري على قدم وساق.

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واشار إلى أن عام 2020 هو عام مدينة الطور، وعقب الانتهاء من تطوير المدينة سيتم العمل على باقي المدن بداية بمدينة أبورديس، موضحًأ أن المفاجاة الكبري كانت من رئيس الجمهورية عن إقامة مدينه سانت كاترين الجديدة.

واعلن المحافظ ان المرحلة الثانية من تطوير مدينه طور سيناء تبدأ أول سبتمبر المقبل، ومن اولولياتها تطوير المسرح الصيفي المكشوف، وانشاء عدة طرق وتجميل الميادين، حيث سيتم الإنتهاء من كافة المشروعات بنهاية العام الجاري.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد ممشي اهل مصر فالنسيا جديدة لاهالي طورسيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد ممشي اهل مصر فالنسيا جديدة لاهالي طورسيناء