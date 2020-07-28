شكرا لقرائتكم خبر عن النزول بحد القبول بمدارس التمريض في كفر الشيخ إلى 270 درجة.. و5 أيام للتقديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا بالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض إلى 270 درجة بدلاً من 275.5 درجة.

وقرر محافظ كفر الشيخ إعادة فتح باب التقدم لمدارس التمريض لمدة 5 أيام، ابتداء من 9 أغسطس المقبل وحتى 13 من الشهر ذاته، حتى يتم استكمال أعداد الطلاب ببعض المدارس.

يذكر أن عدد مدارس التمريض في محافظة كفر الشيخ يبلغ 21 مدرسة، وتم قبول 1933 طالب وطالبة، منهم 1467 طالبة، و466 طالبًا.