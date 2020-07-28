شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفر الشيخ»: استعدادات مكثفة لإطلاق القناة التعليمية «آفاق تربوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعدادات مكثفة لإطلاق القناة التعليمية «أفاق تربوية»، التي يدعمها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويشرف عليها وتترأسها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك موقع الاستوديو الخاص بقناة آفاق التربوية، رافقها خلال الجولة وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وهانى حمدان، منسق برنامج استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وأصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماتها بسرعة الانتهاء من وضع جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير جو إبداعي للمعلمين الذين سيقومون بالشرح للطلاب الذين سيتفاعلون مع تلك البرامج التعليمية المقدمة لهم.

من جانب أخر، تفقدت الدكتورة بثينة كشك اختبارات مدرسة الضبعة النووية بمطروح، بمشاركة 315 طالبا على مستوى المحافظة، اطمئنت على تقديم الخدمة الامتحانية المتميزة عبر شبكة الإنترنت واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والمسافات المتباعدة حرصا على سلامة الجميع.

والتقت الدكتورة بثينة كشك بعدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم العميد سيد أحمد ،و الدكتور عمرو دوير، والدكتور محمد إسماعيل جاد الله وعدد من القيادات الشعبية.

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