شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة علنية على 1152 وحدة سكنية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت قرعة علنية على ١١٥٢ وحدة سكنية فى العريش، الإثنين، تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين فى تجمعات العريش وبئر العبد، بإشراف المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة.

وأكد «شوشة» أن هذه الوحدات السكنية هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأهالى رفح والشيخ زويد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأضاف أن الوحدات السكنية فى حى السبيل بمدينة العريش، وتشتمل كل وحدة على ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الثانية، حيث تم بالمرحلة الأولى تسليم ٢٨٨ وحدة سكنية فى منطقة العبور للمتقدمين من أهالى مركزى رفح والشيخ زويد. ولفت المحافظ إلى تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهرى «استضافة»، حيث ستتحمل المحافظة ٣٢٥ جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة.

وقال «شوشة» إنه تقدم للحصول على الوحدات السكنية ١٨١٣ شخصًا، من بينهم ١٢٧٠ من مركز رفح و٥٤٣ من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغة أو تأجيرها للغير.

وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية على الموقع الرسمى لمحافظة شمال سيناء، وفى لوحات الإعلانات بمجالس المدن.

وأكد اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، تخصيص الوحدات السكنية فى السبيل بحى المساعيد بنسبة 60% للمتقدمين من رفح، و40% للمتقدمين من الشيخ زويد.

وأشار العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إلى أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى للأسر التى أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ ١٠٠ جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة.

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