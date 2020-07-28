شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة البحرين: تسيير الأمور العاجلة ومتابعة أمور المواطنين المتواجدين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن سفارة المملكة بالقاهرة تعمل على تسيير الأمور العاجلة ومتابعة أمور المواطنين الموجودين بمصر في ضوء تعليق العمل في مبنى السفارة الواقع في الزمالك لفترة وجيزة وذلك لظروف خارجة عن الإرادة بسبب الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة ومحيطها جراء الإنهيار الأرضي الناتج عن أعمال الحفر بشبكة مترو الأنفاق.

وأضاف «الجودر» أنه تم تخصيص أرقام هاتفية لتواصل المواطنين مع السفارة طلبا للمساعدة والاستفسار، والأرقام هي (01149999566 – 01272442749 – 01112580203).

وأشاد سفير المملكة بالتعاون التام الذي أبدته الجهات المعنية في مصر تجاه الأضرار التي لحقت بالسفارة أو تهديد المبنى المجاور لأمن وسلامة دبلوماسيي السفارة وموظفيها أو المواطنين المترددين عليها، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع بين المملكة ومصر.