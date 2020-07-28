شكرا لقرائتكم خبر عن طقس «وقفة عرفات»:شبورة مائية وأمطار خفيفة رعدية أحيانًا ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن طقس الثلاثاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحياناً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية ومثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 85 – 50 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «44- 27»، الأقصر «44– 28»، أسوان «45 – 29».

أما بعد غد الأربعاء فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، رعدية أحياناً على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 26»، الوجه البحرى «37 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 26»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 27»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «42- 30»، شمال الصعيد «41 – 29»، جنوب الصعيد «46 – 33» درجة مئوية.

Advertisements

أما الخميس القادم «وقفة عرفات» فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، رعدية أحياناً على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 26»، الوجه البحرى «36 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 26»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 27»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «42 – 30»، شمال الصعيد «41 – 28»، جنوب الصعيد «47 – 33» درجة مئوية.