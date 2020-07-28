شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: حلول جذرية لظاهرة الغارمين والغارمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعى اجتماعها الأول برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوفير حلول جذرية لظاهرة الغارمين والغارمات، من خلال إتاحة قروض متناهية الصغر وبيع السلع المعمرة بالتقسيط.

وتستهدف اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات تحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم، وإجراء التعديلات على التشريعات الخاصة بتلك الفئة.

ومن المقرر إنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين، لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة، وربطها بالجهات ذات الصلة.

وتستهدف اللجنة توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات، وإعداد حملات توعية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن؛ خاصة بالقرى الأكثر فقرًا.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، أمس: «تم تشكيل اللجنة بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسى على مدار السنوات الست الماضية، مع التشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة».

وأضافت «القباج» أن اللجنة سوف توفر حلا جذريا لظاهرة الغارمين والغارمات، من خلال اتخاذ الخطوة المناسبة وفق منهج علمى يقوم على بناء قواعد البيانات والربط الشبكى بين الجهات المختصة والجمعيات الأهلية وحوكمة عملية مساعدة الغارمين.

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستدرس توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع فى براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهى الصغر، وتوفير الخدمات غير المالية بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية والاسترشاد بتجارب فى الدول العربية والإسلامية التى تصدت لهذه الظاهرة، وإيجاد نموذج مصرى للتصدى لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم إلى طاقات منتجة.

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وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر رفع كفاءة مراكز التكوين المهنى وتحويلها إلى مراكز منتجة، لتوفير فرص تدريب وتشغيل الغارمين والغارمات وأسرهم، بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص فى إطار المسؤولية المجتمعية. ولفتت إلى التنسيق مع الوزارات والهيئات؛ منها الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والتموين، بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمان مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها. يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن التضامن ووزارة الداخلية والعدل والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلى الجمعيات الأهلية.