ابحث مع السياحة عن دولفين مصاب بالغردقة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية فى الغردقة، متابعين الصفحة بالمدينة فى البحر الأحمر، دعمها بأى معلومات عن دولفين مصاب تم رصده خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من الشواطئ. فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل البحث عن دولفين مصاب فى شواطئ الغردقة

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