شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحصل على حق نشر وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل حصرى على حق نشر وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة والأوائل بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، وسوف ينشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وفى إطار حرص ”الخليج 365” على تقديم خدمات متميزة لقرائه، سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2020 على الموقع الإلكتورنى للجريدة، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول والتسجيل برقم الجلوس بشكل مجانى دون أى تكلفة مالية.

وبحصول الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم توفيرها للطلاب قبل وصولها إلى المدارس أو أى موقع آخر.

وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس الامتحانات، أكد أن الوزارة استقرت على ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد عيد الأضحى، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تحديد يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، موضحًا أنه بعد انتهاء مرحلة التصحيح هناك مراحل أخرى تتعلق بالمراجعة وترتيب الأوائل وأيضا تجميع النتيجة.



فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سيتم اعتمادها وإعلانها الثلاثاء فى أول أسبوع بعد عيد الأضحى وبحد أقصى الأربعاء من نفس الأسبوع لتكون فى المدارس الخميس نهاية الأسبوع ذاته، قائلة: لن يصل موعد إعلان النتيجة للأسبوع الثانى بعد عيد الأضحى، لافتة إلى أن النتيجة جاهزة قبل العيد ويتبقى بعد العيد بعض الأعمال الخاصة بتجميع النتيجة ومراجعة نسب النجاح والأوائل وإعداد المجمع التكرارى للنتيجة فقط وكلها مراحل عمل لا تستغرق أكثر من يوم واحد.