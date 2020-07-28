شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى الاتصال بأوائل نتيجة الثانوية العامة 2020 وتؤكد الفيديو قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما يتم تداوله حول محادثة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2020، غير صحيح والفيديو المتداول قديم ، مشددة على أن النتيجة ما زالت قيد التصحيح ورصد الدرجات ولم يتم تحديد الأوئل حتى الآن.

وأضافت المصادر، من المقرر أن يتم تحديد الأوئل على مستوى الكنترولات بداية من الغد وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد عيد الأضحى.

Advertisements

وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس الامتحانات، أكد أن الوزارة استقرت على ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد عيد الأضحى، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تحديد يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، وأن التصحيح ما زال مستمرا وبعد انتهاء مرحلة التصحيح هناك مراحل أخرى تتعلق بالمراجعة وترتيب الأوائل وأيضا تجميع النتيجة.



وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، سيتم تحليل النتيجة من قبل مركز الامتحانات لمعرفة نقاط القوة والضعف على مستوى كل محافظة، موضحا أن تحليل النتيجة فى المواد الدراسية خاصة العلمية منها يعطى مؤشرات قوية لتحديد مستوى الطلاب حسب المحافظة، لافتا إلى أنه فى حالة ما إذا كانت نتائج تحليل نتيجة الثانوية العامة مرتفعة فى مادة معينة فهذا مؤشر على أن مستوى التعليم فى المحافظة أو المنطقة مرتفعة.



وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن تحليل النتيجة يمنح الوزارة مؤشر حول نقاط الضعف فيتم معالجتها بعد معرفة أسباب الضعف فى مستوى الطلاب، قائلا: قد يتعلق الضعف بمستوى التدريس أو طبيعة البيئة التى يعيش فيها الطالب أو أشياء أخرى يتم الكشف عنها بعد تحليل النتائج بشكل كبير.



فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة يتم اعتمادها وإعلانها الثلاثاء فى أول أسبوع بعد عيد الأضحى وبحد أقصى الأربعاء من نفس الأسبوع لتكون فى المدارس الخميس نهاية الأسبوع ذاته، قائلة: لن يصل موعد إعلان النتيجة للأسبوع الثانى بعد عيد الأضحى، لافتة إلى أن النتيجة جاهزة قبل العيد ويتبقى بعد العيد بعض الأعمال الخاصة بتجميع النتيجة ومراجعة نسب النجاح والأوائل وإعداد المجمع التكرارى للنتيجة فقط وكلها مراحل عمل لا تستغرق أكثر من يوم وأحد.





