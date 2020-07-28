شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد غدا تجهيز فتيات دور الرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ، غدا الثلاثاء مبادرة" دكان الفرحة" لتجهيز فتيات دور الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر Advertisements ويقوم "صندوق تحيا مصر " أيضا ضمن مبادرة " دكان الفرحة" بدعم الطلاب مع مراعاة الجانب المعنوى للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات حيث تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة في إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والأقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد غدا تجهيز فتيات دور الرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.