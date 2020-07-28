شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عض سمكة قرش لدولفين بالبحر الاحمر.. هل تهاجم الإنسان ؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة،أن الدولفين واحد من أذكى الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هناك 9 أنواع من أسماك القرش مسجلة بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في تغطية خاصة أجرها "تلفزيون الخليج 365" حول الدولفين المصاب الذي أثار ذعر المواطنين بالبحر الأحمر وبالتحديد مدينة الغردقة، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب ، وقدمها الزميل هشام عبدا التواب.

وأكد أن وزارة البيئة تحذر بشكل متكرر بالقيام بأي أعمال تثير الكائنات الحية في البحر مشيراً إلى أن الأنسان ليس موجوداً على قائمة طعام أسماك القرش.

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وشدد على أن حالات الهجوم التي حدثت من جانب أسماك القرش على الإنسان في البحر الأحمر كانت نتيجة أخطاء قام بها الإنسان تجاهها وادي لهجومها عليه.



متابعة تلفزيون الخليج 365 لقضية دولفين الغردقة

وحذر من تقديم الأطعمة للأسماك وعلى رأسها القرش لأنها من أخطر الأشياء حيث تبعث رسائل خاطئة لأسماك القرش وهى أن الكائن الحي الذي يتواصل معه لا يمثل خطورة عليه فبالتالي لا يهاجمه.