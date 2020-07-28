شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة " يحرر محضرا للفصل فى واقعة تعرض طفل للضرب بقويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصد خط نجدة الطفل 16000 استغاثة ، تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عام للضرب ، على يد أحد المشرفين بدار الأحداث بقويسنا "دار الرعاية الاجتماعية" الأمر الذى أدى لتعرض الطفل لإصابات بالغة، تم تحرير بلاغا على الخط الساخن حمل رقم 14437

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي ، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل والتحري عن الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، وقد أمرت بإحالة الواقعة للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنوفية لافتة إلى أن اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة قويسنا قد توجهت إلى مقر المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم.

وأضافت السنباطي ، أنه وبناء علي قيام أعضاء اللجنة بمقابلة الطفل المجني عليه و الذي أنكر الواقعة مدعياً أنها مجرد مشاجرة بينه وبين طفل أخر بالدار يبلغ من العمر 11 عاما

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وبناء علي ماترآي للجنة من أن الطفل يظهر عليه كدمات بالعين اليسرى وأنها شديدة التورم بالإضافة إلى كدمات أخرى وعلامات للضرب على الوجه والجسم الأمر الذي أثار الشكوك والريبة ،مما حدا بأعضاء اللجنة الي التوجه الي مركز شرطة قويسنا ،وقد تم تحرير محضر حمل رقم 13595 جنح مركز قويسنا والواقعة حاليا محل تحقيقات النيابة العامة .

وفي هذا الصدد تتوجه أمين عام المجلس بالشكر والتقدير لأعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظة ، لجهدهم المستمر في انقاذ الأطفال المعرضين للخطر مشيدة بدور لجان حماية الطفل بالمحافظات والتي تعد الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية.