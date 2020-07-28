شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 300 مليون جنيه قيمة صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس السيسى وجه بإتاحة فرص عمل لأصحاب الهمم.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، إلى أن صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" تم إقراره من هيئة الرقابة المالية لدعم أصحاب الهمم، مضيفة أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه، ولكن الرئيس قرر مضاعفة المبلغ بـ 150 مليون أخرين حتى يصل إلى 300 مليون جنيه.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صندوق تحيا مصر يساهم في برنامج "أطفال بلا مأوى".