شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 300 مليون جنيه قيمة صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس السيسى وجه بإتاحة فرص عمل لأصحاب الهمم.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، إلى أن صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" تم إقراره من هيئة الرقابة المالية لدعم أصحاب الهمم، مضيفة أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه، ولكن الرئيس قرر مضاعفة المبلغ بـ 150 مليون أخرين حتى يصل إلى 300 مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صندوق تحيا مصر يساهم في برنامج "أطفال بلا مأوى".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن: 300 مليون جنيه قيمة صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.