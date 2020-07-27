شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر «تويتر» بعد انطلاق قناته من جديد.. ونجومه يهنئون الجمهور ومجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر النادي الأهلي تريند موقع «تويتر» بعد الانطلاق الرسمي لقناة الأهلي بعد تطويرها مرة أخرى.

وجاءت هاشتاجات «#الأهلي_يجمعنا»، و«#سهام_صالح_الاهلي»، و«#عودة_قناة_الأهلي»، و«#جمهور_الاهلي_وراك_ياريس»، في الترتيب الأول للأكثر تداولا على «تويتر».

حرص عدد من نجوم الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، على توجيه التهنئة لجماهير القلعة الحمراء، على انطلاق قناة النادي بثوبها الجديد.

إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق،قال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ألف ألف ألف مبروك لجمهور الأهلي العظيم.. شاشة مبهرة جدًا».

فيما قال وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، من خلال تغريدة عبر «تويتر»: «مبروك للنادي الأهلي وجمهوره وكل محبيه افتتاح قناته.. مزيد من التقدم والنجاح.. وحلق عالي يا نسر الأهلي».

فيما نشرت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، مقطع فيديو لها من أمام نسر الأهلي، وقالت: «مبروووووك انطلاق قناة الاهلي الجديدة».

ومع انطلاق القناة اليوم، سيتم استعراض البرامج التي سيتم تقديمها وهي: برنامج صباحي من تقديم نهاوند سري وكريم كوجاك، وكذلك برنامج إخباري خاص بالصحافة وكواليس التتش، من تقديم أمير هشام ومحمد سعيد، ثم بعد ذلك برنامج السادسة من تقديم سارة محسن وأحمد سمير، ثم البرنامج المسائي «البيت الكبير»، من تقديم هاني رمزي وسهام صالح، بالإضافة لاستمرار برنامج الأشبال من تقديم أسامة حسني.

ويعود مصطفى عبده «المجري» لأحضان القناة بعد فترة غياب لسنوات، ببرنامج أسبوعي، كما يستمر عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي في تقديم برنامج ملك وكتابة، بينما يقود أيمن شوقي الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة، في تجربة جديدة يتوقع الجميع داخل القناة نجاحها.

Advertisements

وتم الاتفاق مع إسلام الشاطر على تقديم برنامح حصاد أسبوعي، وأخيرًا برنامج خط أحمر، ويقدمه محمد فارس وأحمد أسامة، كما تعاقدت القناة مع العديد من المحللين، وهم: محمد يوسف وشريف عبدالمنعم وهاني العجيزي وأسامة حسني وعلاء ميهوب وعادل مصطفى.

الأهلي يتصدر تويتر بعد افتتاح قناة النادي