شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تحقق في اتهامات لمشرفي دار أحداث بقويسنا بالتعدى بالضرب على طفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهمت جمعية حقوق الإنسان بقويسنا بمحافظة المنوفية مسؤولين في إحدى دور الأحداث بمركز قويسنا بالاعتداء على طفل بالدار يدعي «عبدالرحمن. ع.»، وإحداث إصابات بالغة به.

وأكدت الجمعية أنها حصلت على صور للطفل تظهر مدى الإصابات البالغة التي حدثت له، وأبرزها تورم في الوجه والعينين وآثاروالضرب بأنحاء متفرقة من جسده، مطالبة محافظ المنوفية بالتدخل لفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة المشرفين على الدار وتحويلهم للنيابة العامة.

من جانبه، أكد إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية، على أنه أصدر تعليمات بتوجه لجنة تفتيش تحت إشرافه إلى الدار، مؤكدا عدم التستر على خطأ، وأن المخطئ سيحاسب.