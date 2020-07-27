شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يتفقدان المسارح المتنقلة بمصنع حلوان لمحركات الديزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاثنين، اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بمصنع حلوان لمحركات الديزل بشبرا الخيمة، لتفقد منظومة المسارح المتنقلة التي قامت وزارة الإنتاج الحربي بتصميمها وتنفيذها بالشراكة مع وزارة الثقافة.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المسارح المتنقلة لحل مشكلة قلة عدد المسارح التابعة للبيت الفني، وللتواؤم مع الأوضاع الراهنة وحرصا على استمرار المسارح في تأدية دورها التنويري والتثقيفي والترفيهي، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، ولدعم الفرق الفنية بالمحافظات، كما تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعي والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة، مضيفة أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة، بما يتلاءم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكل أجهزتها داعمة لكل الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة، بجميع قصور الثقافة بالمحافظة للاهتمام بالنشء والشباب لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الثقافة والوعي للجميع، مشيرا أن المحافظة تسخر جميع أجهزتها أيضا لصالح تحقيق رؤية وزارة الثقافة في منظومة المسارح المتنقلة

وأضاف المحافظ أن المحافظة تؤمن بدور الفن والثقافة في المجتمع وفي تنمية العقول لدى الشباب وتصحيح الأفكار المغلوطة، من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعي بالدور الذي تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع وتطوره، ومن هذا المنطلق فإن محافظة القليوبية ستظل على استعداد دائم لتقديم كل الدعم اللازم لوزارة الثقافة من أجل نفع المواطنين من جميع الأعمار لاسيما الشباب.