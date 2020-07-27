بالرموز والأرقام.. الأسماء النهائية لمرشحي المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بالبحيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصرى اليوم» على الأسماء النهائية لجميع مرشحى المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد اعتماد الأسماء من اللجنة المشرفة على الانتخابات في البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وإدراج أسماء 19 مرشحًا حصلوا على أحكام قضائية بإدراجهم في كشوف المرشحين ليصل العدد النهائى للمرشحين إلى 41 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد. والقائمة التالية تحمل أسماء جميع المرشحين وأسماء شهرتهم إن وجدت والصفة الحزبية والرمز الانتخابى، وهم: محمد حميدة على البنا، محمد البنا، حزب مستقبل وطن، أباجورة محمد سعد زكى السعدى، محمد سعد الشلمة، حزب مستقبل وطن، كتاب عيد على مهدى بلبع، الدكتور عيد بلبع، حزب مستقبل وطن، قناة السويس أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، أحمد قرقورة، حزب مستقبل وطن، سلم عادل حسن ابو الفتح الطنيخى، علاء الطنيخى، حزب مستقبل وطن، قلم أمين جابر محمود الصيرفى، أمين الصيرفى، حزب مستقبل وطن، سنبلة قمح السيد سيد احمد محمود القفاص، السيد القفاص، حزب مستقبل وطن، مسدس جلال سعد حسن حسن، المهندس جلال سعد حسن جلال، حزب الريادة، زجاجة مياه عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول طبلية، عبد الرسول طبلية، حزب النور، نظارة أشرف محمود محارب إدريس، أشرف أبو كاشيك، حزب النور، فانوس إسلام أحمد على حامد على المغربى، المهندس اسلام المغربى، حزب النور، كرسى محمود محمد طه على غلاب، الشافعى، حزب النور، مظلة سامى صبحى عبدالحميد فرحات، سامى عرفات، مستقل، حصان مصطفى كامل حسن سلمان، مستقل، كف منشاوى غانم محمد جابر، مستقل، ساعة يد شعبان جلال شعبان قطب، رضا جلال أبو حمره، حزب حماة الوطن، جرار زراعى أشرف بشير فتح الله عبد المجيد، أشرف رحيل، مستقل، طائرة هليكوبتر عمر رمضان هيبة، عمر هيبة حجاج، حزب المصريين، لوزة القطن محمد محمد عفيفى عوض، محمد عفيفى الباجورى، مستقل، صقر ماجده حسن عبد الهادى جلاله، مستقل، مظروف بريد حازم توفيق محمد حسن، حازم حزيمة، حزب مصر المستقبل، مدفع محمد كمال أمين خليل، الوفد الجديد، نخلة عصام السيد على محمود، عصام الناظر، المصرى الديمقراطى الإجتماعى، رغيف عيش تهانى عبد العظيم عبد الله الشيخ، تهانى الشيخ، مستقلة، زهرة عباد الشمس نبيله على عطية عوض، نبيلة سالم، مستقلة، عنقود عنب هدى عطية على سلامة، هدى الكلاف، مستقلة، ديك محمد إبراهيم على الجندى، محمد الجندى، مستقل، غصن زيتون مها عبد المنعم على حسن التحفة، مها التحفة، مستقلة، شمعة ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش، حزب حماة الوطن، تاج مدحت يحيى على غازى، مدحت غازى، مستقل، تمساح نهلة عبد الونيس عبد الزين قاسم، نهلة قاسم، حزب المؤتمر، سيف ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوى، ياسر توفيق القلتاوى، حزب الوفد الجديد، دبابة عمر عيسوى عبد الرؤوف عرفات، حزب الوفد الجديد، علم محمود ربيع شعبان الحناوى، محمود ربيع الحناوى، مستقل، جرس هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن، هناء فتحى، حزب حماة الوطن، ماسة محمد أحمد محمد عشيبه، الإعلامى محمد عشيبه، مستقل، مسطرة هشام على أحمد أبو ريه، هشام أبو ريه، مستقل، فنجان قاسم مصطفى محمد شعلان، قاسم شعلان، مستقل، هدهد عطيه عبد الفتاح خضر شاهين، عطيه شاهين، مستقل، بندقية صيد طه زكريا عبد الجواد الشهاوى، طه الشهاوى، مستقل، سفينة مسعود عبد القادر إبراهيم يونس، العمدة مسعود عبد القادر الحبونى، حماة الوطن، مروحة الوضع في مصر

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تعافي 33,831

وفيات 4,606

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