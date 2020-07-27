أخبار مصر

في أبوكيفو ونجع الحزين.. محافظ البحيرة يتفقد مدرستين بأبوالمطامير (صور)

0 نشر
حمدي قاسم 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن في أبوكيفو ونجع الحزين.. محافظ البحيرة يتفقد مدرستين بأبوالمطامير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللوا ء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مدرستين تحت الإنشاء بقرية المهدية التابعة لمركز أبوالمطامير، وهى إحدى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها فى القرية.

وتفقد «آمنة» مدرسة «أبو كيفو» التى تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% بتكلفة 7,5 مليون جنيه، وتضم 22 فصلاً، كما تفقد مدرسة الإيمان، بنجع الحزين، والتى تم الانتهاء من تنفيذها أيضًا بنسبة 100% وتكلفت 9.3 مليون جنيه، وتم تأثيثهما، ومن المقرر أن يدخلا الخدمة العام الدراسي المقبل.

محافظ البحيرة يزور مدرستين فى أبو كيفو ونجع الحزين
محافظ البحيرة يزور مدرستين فى أبو كيفو ونجع الحزين
محافظ البحيرة يزور مدرستين فى أبو كيفو ونجع الحزين
محافظ البحيرة يزور مدرستين فى أبو كيفو ونجع الحزين
محافظ البحيرة يزور مدرستين فى أبو كيفو ونجع الحزين
محافظ البحيرة يزور مدرستين فى أبو كيفو ونجع الحزين

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    92,062

  • تعافي

    33,831

    Advertisements

  • وفيات

    4,606

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    16,422,064

  • تعافي

    10,052,502

  • وفيات

    652,318

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أبوكيفو ونجع الحزين.. محافظ البحيرة يتفقد مدرستين بأبوالمطامير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا