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شكرا لقرائتكم خبر عن في أبوكيفو ونجع الحزين.. محافظ البحيرة يتفقد مدرستين بأبوالمطامير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار اللوا ء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مدرستين تحت الإنشاء بقرية المهدية التابعة لمركز أبوالمطامير، وهى إحدى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها فى القرية.
وتفقد «آمنة» مدرسة «أبو كيفو» التى تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% بتكلفة 7,5 مليون جنيه، وتضم 22 فصلاً، كما تفقد مدرسة الإيمان، بنجع الحزين، والتى تم الانتهاء من تنفيذها أيضًا بنسبة 100% وتكلفت 9.3 مليون جنيه، وتم تأثيثهما، ومن المقرر أن يدخلا الخدمة العام الدراسي المقبل.
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