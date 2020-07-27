شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: مليار و648 ألف جنيه تكلفة تطوير العشوائيات في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة فضلت الإسراع بنقل قاطني منطقة جبل العفش إلى بديل العشوائيات على أن يتم بعد عيد الأضحى استكمال المشروع وافتتاح ملعب ومناطق خضراء.

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأولوية للمناطق شديدة الخطورة على أن يتم إزالة المنطقة داهمة الخطورة فور نقل السكان.

وتابع: «المناطق التي سيتم إزالتها ونقل السكان منها غير آدمية»، مشيرا إلى أن الفكرة تكمن في توفير بديل آدمي وهو ما يؤدي لتغيير السلوكيات باختلاف البيئة مشيرا إلى وجود وحدات جاهزة بتكلفة وصلت مليار و648 الف جنيه.

وأشار إلى وجود 513 منزلا في راس غارب وسفاجا 174 وحلايب 500 جاهزين للتسليم بعد الانتهاء من تسليم وحدات الغردقة وتسليم الوحدة يشتمل الاحتياجات الأساسية.

وأكد المحافظ وجود إقبال على السياحة في البحر الأحمر سواء داخلية أو خارجية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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