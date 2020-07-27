شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف دولار من «العربي للطفولة» لـ«اليونيسف» لتعزيز دور اليافعين في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية، تبرعه بمبلغ 50 ألف دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم مشروع «تعزيز مشاركة اليافعين والشباب لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد ١٩)»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية: «في ظل الظروف والتحديات الكبيرة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، فإن التكامل وتنسيق الجهود والتضافر بين جميع المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية إلى جانب الأفراد، واجب وضرورة أكثر من أي وقت مضى؛ لحماية الفئات الأكثر حاجة ودعمها بجميع السبل لنتجاوز جميعًا هذه الأزمة إن شاء الله».

كما تابع قائلًا: «إن تبرع المجلس العربي للطفولة والتنمية بهذا المبلغ، يأتي ضمن حزمة مبادرات وخطوات لتطويق تداعيات الأزمة في المنطقة ودعم جميع الشركاء والعمل معهم لتوفير مستقبل أفضل لأبناء المنطقة، كما أنه دون شك؛ إيمانًا من المجلس بأهمية دور اليافعين والشباب من جميع الأطياف لتخطي هذه الأزمة».

من جهته، قال الطيب آدم، ممثل اليونيسف في منطقة الخليج: «جائحة كوفيد–19 أكبر من أزمة صحية فقط، فهي فعلًا أزمة في حقوق الطفل. وترحب اليونيسف بهذه المساهمة القيّمة من طرف المجلس العربي للطفولة والتنمية لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، كما نتطلع إلى مواصلة العمل وتوطيد شراكتنا مع المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز».