شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 40%.. «تموين الإسكندرية» تطرح سلعا غذائية استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموبن والتجارة الداخلية في الاسكندرية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعدة محاور أساسية، المحور الأول عبارة عن توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتوفير كميات من الارز والسمن والسكر والمكرونة وكميات عجيجة من الزيوت وطرح كميات كبيرة من لحوم الاضاحى المذبوحة والحية والدواجن وبأسعار تنافسية تصل إلى تخفيصات 40٪ عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية.

وذكرت المديرية انه سيتم طرح 599 ذبيحة لحوم سوداني طازجة مبردة بسعر 85 جنيه للكيلو، و2500 ذبيحة لحوم ضأن سودانى مبرد بسعر 90 جنيه للكيلو، و75 طن لحوم برازيلى مجمد بانواعها (كتف- سن- رقبة- موزة)، و50 طن لحوم ضان مجمدة (كتف- فخدة)، وطرح 299 رأس خراف حية، وتتوافر بالمجمعات جميع انواع الخضار المجمد من الماركات المميزة بالاسواق، إضافة إلى ان صرف نقاط الخبز سيستمر إلى نهاية الشهر.

وتم مد مدة عمل المجمعات الاستهلاكية يوميا تسهيلا، وتيسيرا على المواطنين تقدم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل من خلال بعض الفروع.

وأشارت المديرية إلى ان المحور الثانى يتضمن تشكيل غرفة عمليات رئيسية ترأس غرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية لمتابعة الاستعدادات، والمحور الثالث هو متابعة المخابز البلدية لاستمرار انتاج رغيف الخبز المدعم اثناء اجازة العيد وصرف المطاحن حصص الدقيق لأيام العيد مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

ويتمثل المحور الرابع في تكثيف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق وانشطة القطاع التموينى مثل مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات وتوافر السولار والبنزين بأنواعه وكذلك اعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية بالاسواق والتأكد من مدد صلاحيتها.

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