شكرا لقرائتكم خبر عن حماة المتهم بقتل زوجها: «بنتي شافت أيام سودة وأهله سرقوا هدومها وجهازها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت والدة زوجة المتهم بقتل حماه وإصابة حماته، الأيام التي عاشتها بنتها مع الزوج المتهم بالسواد، حيث كان يقوم الزوج بسبها وتعذيبها بمساعدة أهله، ما كان يجبر الزوجة على الهرب لبيت أهلها.

وكشفت والدة الزوجة عبر لقائها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة «المحور»، أنها فوجئت يوم وقفة عيد الفطر الماضي بقيام الزوج بالهجوم عليهم لخطف البنت وقتل زوجها وإصابتها وشقيقتها، معقبة: «بعد وفاة والد البنت طالبنا أهل الزوج برد جهازها وملابسها ليتمكنوا من بيعها والقيام بالصرف من ثمنها على أحفادها وأبنائها إلا أنهم فوجئوا برد الملابس مقطعة والأجهزة المنزلية غير صالحة.