شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يشهد إطلاق «بنية رقمية»: ننفذ أضخم برنامج تحول رقمي في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود سوق إلكتروني لخدمة القطاعين العام والخاص، بما يفتح الطريق أمام تخطيط وإدارة موارد الشركات الصغيرة والناشئة تحت مظلة بنية مقننة ومميكنة، الأمر الذي يؤدي إلى سد فجودة التحول الرقمي لهذه الشركات عن طريق تقديم خدمات رقمية شاملة.

وأشار الوزير إلى أن الطريق نحو بنية رقمية هو استكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام وتجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تنفذ الوزارة من خلال شركاتها القابضة والتابعة أضخم برنامج للتحول الرقمي في الشرق الأوسط يشمل 63 شركة تعمل في 12 قطاعا مختلفا، ويتضمن أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية باستثمارات 50 مليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق منصة «بنية رقمية» التي تطلقها شركة «بنية كابيتال» العاملة في مجال حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية، لتمكين الشركات والمؤسسات من جميع القطاعات من مواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تكنولوجية لجميع متطلبات الأعمال.

وأكد أن الوزارة بدأت في نقل تجربتها في التحول الرقمي إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال مباردة «مستقبل رقمي» التي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمز حيث تعد المرة الأولى التي ينقل فيها قطاع الأعمال العام خبراته إلى القطاع الخاص، معربًا عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات لتحقيق منظومة رقمية شاملة تخدم كافة القطاعات في الدولة.