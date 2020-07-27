شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لسكان «الشربتلي»: «لو مش عايزين تدخلوا العمارة ممكن نشتريها ونحولها جراج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن كامل الوزير، وزير النقل، المهندس يسري تيناوي، حفيد الفنانة علوية جميل، على إجراءات تأمين عقار الزمالك الذي تعرض لشرخ بسيط في أحد أعمدته.

وقال الوزير، خلال تصريحات على قناة «صدى البلد»: «لو حضراتكم مش عايزين تدخلوا العمارة بعد التأمين، إحنا معاكم وممكن نشتريها ونحولها إلى جراج متعدد الطوبق».

وخاطب الوزير حفيد علوية جميل، قائلا: «إن شاء الله نيجي عندك العمارة بعد العيد ونشرب الشاي».

وتابع: «سكان الزمالك سيكونوا سعداء بمترو الأنفاق بعد افتتاحه، كونه وسيلة آمنة نظيفة ستكون قادرة على الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأكمل: «إحنا معاكم وهتلاقي كل التعاون مننا، مش هنسيب حد».

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