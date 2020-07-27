شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يطمئن سكان «الشربتلي»: «ما تخافوش على العمارة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا.
وأضاف الوزير، في تقرير مصور مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فكرة هدم عقار في حالة قلق المواطنين ومنحهم شقق في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها تم طرحها من ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة.
وتابع: "العمارات المجاورة لم تتأثر، وهو ما يؤكد أن ماكينة الحفر قامت بعملها دون أزمة فلا خوف على العمارة أو أي عمارة أخرى".
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