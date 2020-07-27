شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استقرار أسعار اللحوم في مصر منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وقال المصيلحي، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام العيد».

وأشار إلى أن الوزارة توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو، فضلا عن الخراف المستوردة المبردة بسعر 100 جنيه للكيلو.

ولفت إلى أن وزارة التموين وفرت أكثر من 20 ألف رأس أضحية، مؤكدا توافر اللحوم البرازيلي بـ 65 جنيها.

وأوضح أن سعر اللحوم بمصر يشهد استقرارًا منذ عامين وهو ما يجبر السوق الخاصة على عدم إقرار زيادة بالأسعار.

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