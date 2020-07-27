شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يكشف سبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق: «اتخذوا الحيطة والحذر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت السلطات السودانية، اليوم، الاثنين، عن ارتفاع مناسيب نهر النيل الأزرق بسبب نزول أمطار على الهضبة الإثيوبية.
وقالت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات، في بيان يومي للجنة الفيضانات، إن «نزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين أدى إلى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق».
وأشارت الإدارة إلى أن الحبس الدمازين- سنار والحبس سنار- الخرطوم والحبس الخرطوم- شندي والحبس شندي- عطبرة والحبس خشم القربة عطبرة، والحبس عطبرة- سد مروي، ستشهد ارتفاعا، بينما سيشهد الحبس سد مروي- دنقلا استقرارا.
ودعت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
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