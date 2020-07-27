شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة زوجة المتهم بقتل أبيها: «عايزين حق أبويا ومش معانا فلوس للمحامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شقيقة زوجة المتهم بقتل حماه وإصابة حماته، إن والدها كان شديد الارتباط بزوج ابنته الجاني، وكان دائم الجلوس معه طوال 4 سنوات مدة زواجه بشقيقتها.

وكشف شقيقة الزوجة عبر لقائها في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أن «المتهم كان يعمل سائق توك توك، ووقعت بينه وبين شقيقتها عدة أزمات ومشاكل دفعت شقيقتها لترك منزل الزوجية والجلوس في بيت أهلها خلال شهر رمضان الماضي، حتى يوم وقفة عيد الفطر الماضي، التي قام فيها الزوج المتهم بالهجوم على منزلهم حاملًا سلاحا أبيض وقام بالاعتداء على والدها وقتله وعلى شقيقتها زوجته وأصابها وأصاب والدتها أيضًا».

وأضافت شقيقة المجني عليها، أنهم لا يملكون أموالًا لتوكيل محامي لتولي القضية والدفاع عن حق والدها المجني عليه، قائلة: «عايزة حق أبويا».