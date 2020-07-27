شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. تيك توك: بعض الفيديوهات قد تكون غير لائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وقال هانى كامل مدير عمليات محتوى "تيك توك" فى الشرق الأوسط، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إن جميع منصات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة تواجه معاناة كبيرة جدا فى المحتوى الموجود عليه، مشيرا إلى أن المحتوى الذى يتم نشرة على "تيك توك" قد يكون غير إيجابى فى بعض الأوقات، مشيرا تطبيق " تيك توك" هى الوحيد الذى تم فيه الفيديوهات التى يتم نشرها عليه بـ 4 مراحل من النشر.

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وأشار هانى كامل إلى أن الهدف الأساسى لـ"تيك توك" هو بيئة إيجابية للمستخدم فى الوطن العربى، ونهتم بالعادات والتقاليد، وتوجد فرق محلية فى كل دولة عربية لمراجعة المحتوى الذى ينشر داخل هذه الدول، وتكون مهمة هذه الفرق هى مراجعة الفيديو بالنسبة للعادات والتقاليد المجتمع نفسه، مشيرا إلى أن بعض الفيديوهات من الممكن أن تمر وتكون غير لائقة، موضحا أن ذلك ليس هو السبب الرئيسى فى الوصول لهذه المرحلة.

وأوضح هانى أن منصة تيك توك لا تقوم بدفع أى مبالغ مالية لمستخدمى تيك توك على الفيديوهات التى تحقق مشاهدات كبيرة على التطبيق ولم تقم بدفع أى مبالغ مالية، وأوضح أن بعض المشاهير يقوم بعمل إعلانات ويتم نشرها على التيك توك، ويحصلون على مقابل لذلك.

وأكد مدير عمليات محتوى "تيك توك" فى الشرق الأوسط، أن هناك معايير لـ "تيك توك" لنشر الفيديوها عبر المنصة، مؤكدا أنه غير مسموحة فى المنصة نشر فيديوهات تتعلق بالمنظمات أو تتضمن خطاب كراهية، أو مضايقة، بالإضافة إلى العمليات الإرهابية والفيديوهات التى تحتوى وقائع تنمر والعرى والأنشطة الجنسية، وفيديوهات المراهقين، أى فيديوهات تهدد الأمن وكل هذه الفيديوهات يتم حذفها فورا، والدليل على ذلك أنه تم خلال العام الماضى حذف 50 مليون فيديو على مستوى العالم بسبب انتهاك هذه الفيديوهات إرشادات المنصة، مشيرا إلى أنه لو كان تيك توك يدعم المحتوى الغير لائق كيف يقوم بمسح هذا الكم من الفيديوهات خلال أقل من 6 أشهر.