شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ"تلفزيون الخليج 365": أنا مش فاضى أتعلم ومبحبش أغانى عمرو دياب ومنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مغنى المهرجانات حمو بيكا لحمة تنمر خلال الساعات الماضية، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير".

وقال بيكا،" أنا اخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعلم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى انا اتعلمته أكبر بكتير من أي حد اتعمله طول حياته في المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".

وأضاف حمو بيكا خلال لقائه بـ"تلفزيون الخليج 365"، "أنا لا أحب الأغانى الرومانسية، ولا أسمع أغانى محمد منير، وعمرو دياب، وتامر حسنى و محمد حماقى، لا أحب الأغانى التي يقدموها، لكنى أسمع أغانى عبده الإسكندرانى، الشيخ أمين، شفيقة، عدوية، حسن الأسمر.

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فيما حذفت شركة منتجة شهيرة برومو أغنية لمطرب المهرجانات حمو بيكا بعد الإعلان عن تعاونها معه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تعرضت هذه الشركة المنتجة إلى انتقادات لاذعة بعد طرحها البوستر الدعائي لـ حمو بيكا على حسابها الرسمي على إنستجرام.

وفاجئ حمو بيكا مطرب المهرجانات رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالإعلان عن مهرجان جديد بعنوان "إيه الحكاية" بالتعاون مع شركة إنتاج شهيرة، وذلك رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا ومقدمى المهرجانات من الغناء فى مصر أو إقامة أى حفلات، وذلك قبل أن يمنع فيروس كورونا الحفلات.