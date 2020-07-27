شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ"تليفزيون الخليج 365": رصيدى في البنك 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد حمو بيكا على الهجوم الذى تعرض له من إحدى الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي والتي وضعت صورته وكتبته تحتها عنوان "ذو جهل قد ينام على حرير"، قائلاً: "أنا تعلمت حاجات كثيرة، تعلمت أنى لا أعاير أي شخص، وتعلمت الحديث بأدب مع أى شخص، ومن يهاجموني يبحثون عن الشو، لأن الناس بتحب حمو بيكا".

وأضاف حمو بيكا لـ"تليفزيون الخليج 365"، أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الصفحة التي هاجمته وتنمرت عليه بحسب وصفه.

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وحول تقاضيه أموالاً كثيرة من الأغانى، قال حمو بيكا: "الصيت ولا الغنى، الغنى هو الله، أنا إنسان بسيط، على قد حالي، وبعرف أصرف على نفسي وأجيب الجنيه بالحلال، وأنا هجاوبك بصراحة، حسابى البنكي فيه 50 ألف جنيه"