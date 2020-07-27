شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية تستجيب لـ"تليفزيون الخليج 365": منع إقامة سوق شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لما تناولته تغطية "تليفزيون الخليج 365" الموسعة أمس الأحد، والذى تم خلالها تناول فيديو سجلته كاميرا أحد المواطنين فى منطقة شبين القناطر بالقليوبية، لسوق مُقام على شريط السكة الحديد مباشرة أثناء مرور القطار وسط تكدس كبير من المواطنين، أجرى المحافظة جولة مفاجئة على منطقة السوق لمتابعة ما تنفيذه من رفع الإشغالات.

وقال الدكتور عواد أحمد، سكرتير عام محافظة القليوبية، إن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، توجه إلى مدينة شبين القناطر في جولة مفاجئة لرفع أي إشغالات موجودة، حيث تم رفع الإشغالات على السكة الحديد.

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وأضاف أن المحافظ تواصل مع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، وتم الاتفاق لإقامة سور على جانبي تلك المنطقة لمنع إقامة السوق مرة أخرى، وعدم تكرار هذا المشهد الذى يعرض حياة الأهالى للخطر.



جانب من جولة محافظة القليوبية

وحول إقامة سور على المزلقان ذكر أنه سيتم تطوير المزلقان لمنع مرور المواطنين قبل وبعد المزلقان، وسيكون سوقا كبيرا وستتم السيطرة على المزلقان لمنع وقوف المواطنين لبيع منتجاتهم.



محافظ القليوبية والمسئولين أمام المزلقان

وحول إمكانية تكرار هذا المشهد مرة أخرى ذكر عواد أن المحافظة ستقوم بتوجيه المواطنين لمنطقة عزبة الشقري، حيث إن هناك سوقا مدشنا لهم بالفعل وهو يبعد عن مكان السوق الححالي 200 متر، مضيفا أن الباعة يلجأون لهذا المكان على السوق لأنهم يعتقدون أنهم لن يبيعوا بضاعتهم فى أى مكان آخر غيره.