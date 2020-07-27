شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شيكل واحرق علم مصر.. شاهد ردود الفلسطينيون على تحدى "يوتيوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تحد بشوارع دولة فلسطين، طلب شاب "يوتيوبر" عدد من المارة حرق علم مصر مقابل 100 شيكل فورا، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل كل المارة الذين عبروا عن حبهم لمصر.

رد أحدا المارة على الشاب، قائلاً:"مصر أم العروبة دائما وعنوان النصر للأمة"، وقالت أخرى رد على طلب الشاب: "مش هرحقة ولا ألف شيكل".

Advertisements

وقال أحد المارة فلسطينى: "مستحيل لأننا شعب واحد، ولا بآلاف الدنيا"، وتحدث آخر: "لا لو أديتنى ألف ده شعب ضحى"، ورد آخر:"لا.. الشعب المصرى ليه مواقف نبيلة مع فلسطين، ولا مليون".

وقالت أخرى: "ماقدرش دولة عربية تعز على زى دولتى، لو مليون، أعرض على واحد مصرى يحرق علم فلسطين، شعب مصر بيحب القضية الفلسطينية، مصر بلد صديق وواقف مع القضية الفلسطينية".

وحاول المذيع مع أخرى، حيث ردت قائلة :"علم مصر يعنى كتير، ويعنى لنا الكثير وأحنا نحب شعب مصر الشقيق"، ورد آخر: "كلنا نفس الهموم والمشاكل، المصارى بتروح وبتيجى أحنا اللى بنجيب المصارى والمصارى ما بتجبنا"، وتحدث آخر: "أحنا نقطع أيدنا ولا نولعها".