الخارجية الإيرانية: واشنطن لن تتمكن من تمديد حظر التسليح المفروض علينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من تمديد حظر التسليح المفروض طهران، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الأمريكيون لن يتخلوا عن أية محاولة في مديد حظر التسليح المفروض طهران، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين أو على الدول الإقليمية.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،: "أبلغنا أعضاء مجلس الأمن أنه من غير المقبول أن تحرم إيران بسبب الضغوط الأمريكية من حقها القانوني المكفول في القرار الأممي 2231"، مستبعدا أن تصل واشنطن إلى هدفها في تمديد الحظر على إيران، نظرا للمشاورات التي أجرتها وتجريها إيران مع الأصدقاء.
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