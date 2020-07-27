شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تقليل عدد المقبولين فى كليات الصيدلة لـ30% مثل العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن مصر لديها زيادة عددية فى عدد خريجى كليات الصيدلة بالمقارنة بالمعدلات العالمية، موضحا أن العام الماضى تم تقليل عدد المقبولين بكليات الصيدلة بنسبة 30%.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، فى تصريحات لبرنامج "رأى عام"، المذاع على قناة TEN، أن الوزارة تسير هذا العام فى نفس الاتجاه من تقليل نسب المقبولين فى كليات الصيدلة، موضحا أنه لا يوجد رابط بين الحد الأدنى للقبول وزيادة أعداد القبولين بالكليات.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن تحديد عدد القبولين فى كليات القطاع الطبى يتم بناء على دراسة تم عملها بمستشفيات الجامعية لاحتياجات مصر من خريجى كليات القطاع الصحى لمدة 5 سنوات، حيث إن الدراسة تشملت كليات طب وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى والفنيين الصحيين والصيدلة والقطاع الصحى كله، وهى دراسة مبنية على عدد القبول من الخريجين وعدد الزيادة السكانية.