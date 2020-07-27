شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنحصل على لقاح ضد فيروس كورونا فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن بلاده ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى وقت قياسي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأمريكى ترامب قد أكد إنه لم يتقابل مؤخراً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، الذي أُعلن إصابتُه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ترامب - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أنه لا يعلم التوقيت الذي ثبتت فيه إصابة أوبراين لأول مرة بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين.