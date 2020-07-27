شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس السيسى ينحاز دائما لملف العدالة الاجتماعية ويضعه فى أولويات اهتمامات الدولة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يؤكد دائما ضرورة الاهتمام بفئات ذوى الإعاقة وأصحاب الهمم.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، إلى أن الرئيس ناقش فى اجتماع اليوم سبل التوسع فى ملف حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن الرئيس أكد ضرورة ربط بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية فى قاعدة معلومات موحدة.

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وأوضحت أن الرئيس يهتم بمناقشة توفير أكبر عدد من فرص العمل لذوى الإعاقة والقدرات الخاصة فى المجتمع، لافتة إلى أن الوزارة تتكلف 5 مليارات جنيه سنويا لدعم ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الرئيس السيسى يوجه بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة لذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع، مردفة:"نعمل مع الشركاء فى القطاع الخاص لتوظيف الأشخاص من ذوى الإعاقة"، مشددة على أن الأشخاص من ذوى الإعاقة لديهم قدرة إنتاجية عالية.

وتابعت وزيرة التضامن: "تعاملنا العام الحالى مع 7 آلاف من الأطفال بلا مأوى لكفالتهم"، مردفة: "نعمل على حل مشكلات مؤسسات الأيتام والأطفال بلا مأوى".