شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 8 أغسطس بدء اختبار القدرات فى إعلام وفنون جميلة وتربية رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عطا المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، إنه من السبت 8 أغسطس حتى الخميس 20 من نفس الشهر سوف تبدأ اختبارات القدرات للطلاب، وهو شرط قبول الدخول لكليات الإعلام والفنون الجميلة والتربية الرياضية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن التوزيع الجغرافى وقواعد التنسيق نفس العام الماضى.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد عقد اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

ووافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 للجامعات الخاصة، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات، يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطرى، و70% لكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.