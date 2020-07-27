شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحميات لـ تلفزيون الخليج 365: متخافوش على الدولفين المصاب بالغردقة.. الطبيعة هتعالجه لوحدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إنه جار التحقق من المعلومات المنشورة والمتداولة حول ظهور دولفين مصاب بشواطئ البحر الأحمر. جاء ذلك في تغطية خاصة أجرها "تلفزيون الخليج 365" حول الدولفين المصاب الذى آثار ذعر المواطنين بالبحر الأحمر وبالتحديد مدينة الغردقة، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل هشام عبدا التواب.

وأشار الدكتور محمد سالم، إلى أن وجود دولفين مصاب بسبب عضة من سمكة قرش أمر طبيعى ومن النظام البيئي السليم ولا يتطلب أي تدخل من الإنسان.

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وتابع أقول للمواطنين: متخافوش على الدولفين المصاب بالبحر الأحمر الطبيعة هتعالجه لوحدها".

وحول فكرة قيام الدولفين المصاب بمهاجمة أي مصيف أكد أنه من المستحيل ذلك، مشيراً إلى أن الدولفين من الثديات البحرية ولم يحدث في التاريخ أن قام دولفين أو نوع من أنواع الثديات البحرية بمهاجمة إنسان بشكل عام.



متابعة تلفزيون الخليج 365 لقضية دولفين الغردقة

ودعا سالم المواطنين والمصيفين بالاستمتاع بالنظر للدولفين وأي كائن بحري دون الاقتراب منه أو ملامسته، مشيراً إلى أن وجود القروش في البحر الأحمر من شمال خليج البحر وخليج العقبة.