تصاد سيارة نقل بأخرى ملاكي بشارع التسعين بسبب السرعة الزائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
شهد شارع التسعين بالقاهرة الجديدة تصادم بين سيارة نقل "خلاطة خرسانة" وملاكي، بعدما انحرف قائد السيارة الأولى على السيارة الثانية، بسبب السرعة الزائدة.
تسبب الحادث في بعض التلفيات التي لحقت بالسيارة الملاكي، وتم تحرير المحضر رقم 1370 مخالفات قسم التجمع الخامس لسنة 2020، ضد سائق النقل.
وأكد قائد السيارة الملاكي، في المحضر، أنه فوجئ بانحراف السيارة النقل نحوه، وحاول تفاديها، إلا أن سائق النقل كان في حالة عدم اتزن كامل.
تابع قائد السيارة الملاكي، أن دورية أمنية ضبطت السائق قبل هروبه وحررت له محضراً.
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