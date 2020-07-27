"حبس مودة الأدهم وحنين حسام سنتين والسجن للمتهمين بقتل نجل مروة ميمي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

السجن 5 و 7 سنوات لمتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

قضت محكمة الطفل المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين (حدثين) بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بتهمة قتل اللاعب كريم هشام، نجل المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة "النهار".

ننشر الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بالقاهرة والشرقية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.

وجاءت الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بمحافظتي القاهرة والشرقية، كالتالي.

تجديد حبس علاء عبدالفتاح و2 آخرين في اتهامهم بالتحريض على العنف

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

سيارة الترحيلات تجمع سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم

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قامت الأجهزة الأمنية، بترحيل حنين حسام ومودة الأدهم إلى سجن القناطر، عقب صدور حكم حبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.

ضبط 25 فتاة بتهمة الدعارة في الشيخ زايد.. وأهالي للشرطة: "تسلم الأيادي"

على مدار أيام متواصلة، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 25 فتاة؛ بتهمة التحريض على الفسق وأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد.

البداية تعود إلى تعدد بلاغات سكان شارع النزهة بتردد عدد من الفتيات اللاتي يبحثن عن راغبي المتعة الحرام مقابل حصولهن على مبلغ مالي.

أب يقتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر.. والنيابة تحقق

تباشر نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، التحقيق مع اي قتل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزلهما بمدينة نصر.

حبس مودة الأدهم وحنين حسام سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام، ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

لإحضار المتهم.. تأجيل محاكمة "شاومينج الأصلي" لجلسة 16 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، لجلسة 16 أغسطس المقبل، لإحضار المتهم من محبسه.