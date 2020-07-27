إصابة سيدة بحروق إثر تسرب غاز بغرفة حارس عقار في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت زوجة حارس عقار بحروق بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر اندلاع حريق بمسكنها بشارع العشرين، نتيجة حدوث تسرب غاز.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في غرفة حارس عقار بشارع أبو زيد المتفرع من شارع العشرين بحي بولاق الدكرور.

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وتبين أنه أثناء إعداد زوجة حارس عقار وجبة الغداء انسكب زيت الطعام على الشعلة، وحدث تسرب للغاز.

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وعمدت السيدة إلى إعادة طهي الطعام فأشعلت "عود كبريت" فاندلع حريق تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

ولم يحدث أي انفجار -كما تناقلت بعض الصفحات- وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الموقف دون تلفيات في محتويات الغرفة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.