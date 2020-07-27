محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري. وجاءت الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بمحافظتي القليوبية والسويس، كالتالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية والسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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