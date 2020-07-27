كواليس تعقيم أقسام الشرطة والسجلات المدنية ووحدات المرور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تتبع أجهزة وزارة الداخلية أقصى درجات السلامة الصحية والوقائية لحماية العاملين في منشآتها والمترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

تنطلق فرق الطب الوقائي وفق برنامج زمني وبصفة دورية لتعقيم كافة المنشآت الشرطية خاصة التي تقدم خدمات أمنية وجماهيرية للمواطنين؛ حفاظا على سلامتهم، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لهم.

الأقسام الشرطية تأتي في المقدمة لتعامل المواطنين معها بصفة يومية، ويتم تعقيمها وتطهيرها بصفة يومية مع اتباع الإرشادات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس.

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وتمتد عمليات التعقيم لتشمل السجلات المدنية التي تشهد إقبالا يوميا من المواطنين لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية التي تستخدم في تعاملاتنا اليومية.

وتتواصل الإجراءات الوقائية في وحدات المرور وفق الضوابط الصحية المحددة مع استخدام مواد تطهير وتعقيم معتمدة ذات فاعلية بما يسهم في الحفاظ على سلامة المترددين عليها والعاملين بها.

الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية في كافة منشآتها تتسم بالاستمرارية، وتتفق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات للوقاية من خطر انتشار فيروس "كورونا".