غدًا.. انتهاء أعمال امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنتهي غدًا الثلاثاء، أعمال امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر بكليات القاهرة والأقاليم، غدا، امتحانات نهاية العام، والتي بدأت في الرابع من يوليو الجاري.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات تمت في أجواء هادئة تماما، ولم تحدث أي مشكلات بها سواء بالفرع الرئيسي بالقاهرة أو كليات الأقاليم.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريحات لمصراوي، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أصدر تعليماته لعمداء الكليات بالتصحيج أولا بأول والحرص على إعلان النتائج مبكراً.

وأشار عامر، إلى أنه لم ترد شكاوى من الطلاب حول وجود أي جزئيات من خارج المنهج، أو أي أسئلة غامضة، وكانت جميع اللجان يسودها الهدوء.