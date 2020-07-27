بقواعد تنسيق العالم الماضي.. التعليم العالي تكشف موعد اختبار قدرات إعلام وفنون جميلة وتربية رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال السيد عطا المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه من السبت 8 أغسطس حتى الخميس 20 من الشهر نفسه، ستبدأ اختبارات القدرات للطلاب، وهو شرط قبول الدخول لكليات الإعلام والفنون الجميلة والتربية الرياضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أن التوزيع الجغرافي وقواعد التنسيق كالعام الماضي نفسه.

وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

ووافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 للجامعات الخاصة، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات، يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطرى، و70% لكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.