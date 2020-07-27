وزير الإسكان يستعرض البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجي للسويس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة، واستعمالات الأراضي بالمدينة، بحضور المجموعة الاستشارية التى تقوم بإعداد المخطط، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الجزار، أن البدائل المُقترحة، يجب أن تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، وتراعي مرونة التخطيط، كما يجب وضع مراحل لتنمية المدينة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية للبدء في تنفيذها.

وقال وزير الإسكان: "يمتاز موقع مدينة السويس الجديدة، البالغ مساحته 58 ألف فدان، بالوقوع على محاور تنمية إقليمية مهمة السويس الغردقة ومحور 30 يونيو وقريب من مدينة السويس على طريق مباشر وبمسافة لا تزيد على 15 دقيقة، وتنوع الأنشطة الافتصادية القائمة "صناعة - سياحة - صيد - تجارة"، وإقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي، موضحًا أن المدينة تقع بالقرب من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وميناء السويس، ويحدها شمالًا مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوبًا المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغربًا العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبًا".

وأشار الوزير إلى أن الأهداف التنموية لمدينة "السويس الجديدة"، تتمثل في إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم علي الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس، واستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة، وإنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة، وتوفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم.