بلوكات وتماثيل لرمسيس الثاني.. الآثار تعلن كشفًا أثريًا جديدًا في ميت رهينة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اكتشف أثريو المجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، عددًا من البلوكات الحجرية المنقوشة والتماثيل الأثرية، أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأها المجلس داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين، أثناء إقامة أحد المشاريع بالمنطقة، والتي تبعد حوالي 2 كيلو متر جنوب شرق منطقة ميت رهينة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة حفائر الإنقاذ عثرت خلال الأيام الماضية على عدد من البلوكات الأثرية المنقوشة وتماثيل من الجرانيت الوردي والأسود والحجر الجيري، ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى بعض البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي، ما يدل على إعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقة.

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وقال وزيري في بيان صحفي: "فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر الإنقاذ".

وأشار وزيري، إلى أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت تمثال للملك رمسيس الثاني بصحبة اثنين من الآلهة، وعدد من تماثيل الآلهة المختلفة مثل سخمت وبتاح وحتحور، موضحًا أن أعمال حفائر الإنقاذ ستستمر حتى يتم الكشف عن كل القطع والشواهد الأثرية الموجودة.

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